Mithra zit op schema met contraceptiering 29 mei 2018

00u00 0

Het Luikse farmabedrijf Mithra, waarvan Marc Coucke één van de belangrijkste aandeelhouders is, klom gisteren bijna 4% hoger op de Brusselse beurs. Aanleiding was de boodschap dat de lancering van de vaginale contraceptiering Myring op de Amerikaanse markt volledig volgens schema verloopt. Voor die lancering sloot Mithra een overeenkomst met zijn sectorgenoot Mayne Pharma. Die diende een verkorte aanvraag in bij de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA. De beslissing over dat dossier wordt in het vierde kwartaal verwacht. De komende weken staat eerst nog een bezoek van de gezondheidsinspecteurs op de productiesite op de planning. Het farmabedrijf ontving intussen wel al een aanvangsbetaling van 2,4 miljoen euro van zijn partner. De volgende mijlpaalbetalingen zullen minstens 7,6 miljoen opleveren. Mithra hoopt zijn contraceptiering vanaf de eerste helft van 2019 in de VS te kunnen verkopen. De goedkeuring voor de Europese markt wordt dit of volgend kwartaal verwacht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN