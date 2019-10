Exclusief voor abonnees Mithra lanceert Myring in China 15 oktober 2019

Mithra, het Belgische bedrijf gespecialiseerd in farmaproducten voor vrouwen, heeft een overeenkomst met het Amerikaanse farmabedrijf Abbott voor de lancering van zijn vaginale ring Myring in China. Mithra fabriceert en Abbott zorgt voor de registratie en commercialisering van de contraceptieve vaginale ring in China. Mithra ziet "enorme businessopportuniteiten" in China. Eén van de belangrijkste aandeelhouders is Marc Coucke.

