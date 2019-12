Exclusief voor abonnees Mitchelton-Scott heeft Worldtour-licentie te pakken 13 december 2019

De renners van Mitchelton-Scott kunnen op beide oren slapen. De UCI heeft de Australische ploeg een licentie toegekend. Dinsdag kregen ze die, in tegenstelling tot de andere WorldTour-teams, nog niet. De reden? Enkele documenten waren te laat ingeleverd, daarom had de UCI iets meer tijd nodig om na te gaan of Mitchelton-Scott voldeed aan alle selectiecriteria.

