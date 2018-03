Mitchell en Daniela openen meteen drie zaken Er is leven na 'Mijn Pop-uprestaurant!' 21 maart 2018

Mitchell Merola en z'n vriendin Daniela Sparanero, het jonge koppel uit Maasmechelen dat vorig jaar de finale van 'Mijn Pop-uprestaurant!' nipt verloor, start nu een eigen zaak op. Niet één, maar wel drie zaken gaat het koppel runnen, in een oude pastorie in het Limburgse Heers. "We brengen een restaurant, een bistro en een B&B samen onder één dak", zegt Mitchell. "Dit komt echt op ons pad, het pand heeft ons gevonden in plaats van dat we er zelf op zijn uitgekomen." In de pastorie logeerde destijds de ploeg die de tv-reeks 'Katarakt' in de fruitstreek van Heers en omgeving draaide. (LXB)

HLN