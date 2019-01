Mistig en regen HET WEER 12 januari 2019

00u00 0

Vandaag valt uiteen in twee delen, met eerst veel mist maar droog weer en later minder mist en nat weer. Vooral tijdens de ochtend is het mistig en op sommige plekken is die zo aangedikt dat daar ook wat neerslag kan vallen. Dat is gemiezer bij ons en ijskristallen in de Ardennen. Tijdens de namiddag trekt een regenzone vanuit het westen over het land. Het gaat dan overal lichtjes regenen, gevolgd door een reeks regenbuien. Het blijft zacht bij temperaturen tussen 4 graden in de Ardennen en 8 graden in Vlaanderen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN