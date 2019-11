Exclusief voor abonnees Mist op Duitse snelweg: twee Belgen sterven in crash 25 november 2019

00u00 0

Twee Belgen zijn afgelopen weekend verongelukt op een snelweg in de Duitse deelstaat Beieren. Een derde Belg raakte zwaargewond. Het drietal was vrijdagmiddag onderweg naar Neurenberg. De A3-snelweg was op dat moment gehuld in een dichte mist. De blauwe BMW met Belgische nummerplaat week om een nog onbekende reden af van z'n rijvak en raakte de vangrail. Toen de bestuurder zijn auto opnieuw op de rijbaan wilde sturen, reed hij met hoge snelheid in op een vrachtwagen die op de rechterrijstrook reed. De gevolgen waren dramatisch. De 49-jarige vrouw op de achterbank - die wellicht geen veiligheidsgordel droeg - was op slag dood.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu