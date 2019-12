Exclusief voor abonnees Mist en zon HET WEER 04 december 2019

00u00 0

We beginnen mistig en koud aan de dag, en het is opletten voor lokale rijmplekken en aanvriezende mist. Normaal gezien zal de mist optrekken, maar op veel plaatsen zal dat wat langer duren en komt de zon er pas in de namiddag door. Zo kan het in het zuiden van het land al veel sneller zonnig worden dan hier in Vlaanderen. Er staat weinig wind en het warmt ook niet echt op, zeker niet in de mist. Maxima tussen 2 en 6 graden. Het warmst wordt het op de hogere Ardense reliëfs, warmer dan in het lager gelegen Vlaanderen.

