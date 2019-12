Exclusief voor abonnees Mist en bewolking HET WEER 02 december 2019

00u00 0

De nieuwe werkweek begint mistig. Op de meeste plekken is het bovendien aan het vriezen, waardoor het ook glad kan zijn op de wegen. De nevel en mist gaan optrekken en we krijgen dan nog steeds veel wolken te zien, met af en toe wat zon. In het zuiden van het land is het nadrukkelijker bewolkt en daar kan het nog lichtjes regenen. De maxima komen uit op 2 graden in de Ardennen en 7 of 8 graden elders. Er staat daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind.

