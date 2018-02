Missie geslaagd: inbreker (70) blij dat hij wordt opgesloten 14 februari 2018

Een 70-jarige inbreker is twee jaar verlost van zijn zorgen. Deltcho A. is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 24 maanden cel. De dakloze man verklaarde dat hij de diefstallen pleegde met één doel: in de gevangenis belanden. "Want daar krijg ik tenminste een bed en eten." De in Bulgarije geboren man is al jaren op de sukkel. Hij is staatloos, kampt met leverkanker en vindt nergens hulp. Op 19 november 2017 werd hij door de Antwerpse politie op heterdaad betrapt nadat hij net het raampje van een auto met een hamer had stukgeslagen. De man voegde er nog aan toe dat hij als hij zou worden vrijgelaten, hij meteen een nieuwe kraak zou plegen om achter de tralies te 'mogen'. Die tactiek lijkt niet gelogen: Deltcho A. stond al geseind voor een inbraak in een tractor. (BJS)

