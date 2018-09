Missers Benteke zorgen voor frustratie 03 september 2018

De doelpuntenmachine pruttelt al een tijdje. Christian Benteke (27) mag zich dan wel te pletter werken bij Crystal Palace en het merendeel van zijn kopduels winnen, maar een spits wordt nog altijd afgerekend op zijn goals. En die maakt Benteke niet meer. Tegen Southampton (0-2-verlies) liet hij drie mogelijkheden onbenut, waarvan een reuzekans. Een misser zoals we die destijds in zijn periode in Belgie ook hebben gezien. Fans beginnen zich te enerveren. Benteke is een aanvaller die veel vertrouwen moet krijgen van zijn trainer. Iemand die een schouderklopje nodig heeft. Coach Roy Hodgson blijft onze landgenoot opstellen, ook bij gebrek aan beter, maar de juiste snaar heeft de voormalige Engelse bondscoach nooit kunnen raken. Ze hebben geen klik. In zijn laatste 36 Premier Leaguewedstrijden scoorde Benteke drie keer. Dat is eens om de 12 wedstrijden. Te weinig voor een spits die meer dan 30 miljoen heeft gekost. In zijn eerste seizoen bij Palace, in 2016-17 trof 'Big Ben' vijftien keer raak. (KTH)

