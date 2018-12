Missen Antwerpse vrouwenteams Sportpaleis? beker van belgIë - VROUWEN - halve finales (heen) 10 december 2018

00u00 0

De bekerfinales worden op 10/2 in het Antwerpse Sportpaleis gespeeld, bijna in de achtertuin van de Antwerpse ploegen. Dat zorgde voor stress bij Antwerp én bij Amigos Zoersel. Oostende begon als een pletwals in haar halve finale tegen Zoersel, liet even het gaspedaal los in de tweede set, maar een versnelling van 12-7 naar 25-9 in de slotset werd de Kempense ploeg fataal. De andere halve finale tussen Antwerp en Michelbeke leverde een zege op voor de bezoekers. Michelbeke serveerde vol risico. Dat zorgde voor 14 opslagmissers, maar ook 10 aces. (WVM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN