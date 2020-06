Exclusief voor abonnees Misschien spelen dj's wel voor miljoenenpubliek VIRTUEEL TOMORROWLAND HOOPT OP MASSA'S BEZOEKERS 17 juni 2020

00u00 0

Feest alom. Tomorrowland denkt aan een derde weekend voor 2021, maar eerst volgt op 25 en 26 juli het digitale festival 'Tomorrowland Around The World'. Een wereldprimeur met 60 dj's en een unieke 3D-ervaring, met beats, feest en imaginair zweet. De Schorre in Boom is deze zomer niet het paradijs voor 80.000 bezoekers, maar lonkt naar een digitaal miljoenenpubliek.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen