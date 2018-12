Miss Universe is Filipijnse 18 december 2018

De 24-jarige Catriona Gray uit de Filipijnen is de nieuwste Miss Universe. Eentje met talent, want Gray is naast model ook zangeres en presentatrice. Het is al de vierde keer dat een Filipijnse het kroontje bemachtigt. België werd in Thailand vertegenwoordigd door de Naamse Zoë Brunet, die in januari eerste eredame werd bij Miss België. Zij eindigde in de top 20 op een totaal van 94 kandidates. De jury bestond enkel uit vrouwen.

