Miss Maxi & Miss Mini 14 juli 2018

Er moet iemand de kleinste zijn... en die eer is dit jaar weggelegd voor Joyce Spitaels (19) uit het Oost-Vlaamse Herzele. 1,55 meter is ze. "Ik ben altijd en overal de kleinste, al heel mijn leven. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Klein maar fijn." Haar 'grootste' concurrent is Emily Van Eeckhoutte (18) uit het West-Vlaamse Ardooie. Zij is 1,84 meter lang. "Ik steek er letterlijk bovenuit. Maar zo val je wel op", lacht ze.

