Miss België waagt zich aan E-fitness Ter voorbereiding op Miss World 02 april 2019

Hoewel de verkiezing van Miss World pas op het einde van het jaar plaatsvindt, is Miss België Elena Castro Suarez (18) nu al volop bezig met de voorbereidingen. Vooral in de subcategorie Miss Sport wil de Antwerpse scoren, dus heeft ze zich volledig op E-fitness gesmeten. In de FitStudio van Desselgem, een deelgemeente van Waregem, hees ze zich daarom in een elektrodenpak, dat de spieren tijdens de work-out extra stimuleert.

