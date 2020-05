Exclusief voor abonnees Miss België pikt draad weer op in knalroze bolide 29 mei 2020

Ze heeft er twee maanden op moeten wachten, maar Miss België Celine Van Ouytsel (23) heeft haar 'missenauto'. Een Volvo XC40 waar zelfs Barbie jaloers op zou zijn. "Tijdens mijn kroning in januari zag hij nog blauw, maar intussen is hij gepersonaliseerd. Omdat roze mijn lievelingskleur is, moest ik niet lang nadenken", lacht Celine. Behalve wat premières en fotoshoots vlak na haar kroning, was het door corona sinds maart ijzig stil gebleven voor het mooiste meisje van het land. Geen reis naar Los Angeles om te figureren in 'Mooi en meedogenloos', geen actes de présence, geen modeshows. Bovendien verloor Celine ook haar grootmoeder aan het coronavirus. "Het zijn al heftige maanden geweest", blikt ze terug.

