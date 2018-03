Miss België: nu al auto, straks een vliegtuig? 16 maart 2018

00u00 0

De nieuwe Miss België rijdt voortaan in een nieuwe auto: Angeline Flor Pua (22) mocht gisteren in Oudenaarde de Volvo XC40 ophalen die ze op 14 januari gewonnen had. Angeline uit Borgerhout was dit jaar het buitenbeentje van de Miss België verkiezing, omdat ze een pilotenopleiding volgt - zelf bijeengespaard met zeven jobs. Omwille van haar Filipijnse roots kreeg ze veel racistische commentaren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN