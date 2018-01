Miss België (1) 00u00 0

Hebben sommige mensen écht niks anders te doen dan zielig commentaar te geven op zo ongeveer alles? Wat is er verkeerd met de nieuwe Miss België? Deze mooie, jonge vrouw is geboren en getogen in ons land en dus een volwaardige Belgische. Aangezien ze het recht heeft om deel te nemen aan de verkiezing, heeft ze ook het recht om te winnen. Angeline, proficiat met uw verdiende zege.

Ronny Wellecomme, Diksmuide

