Misnoegde Siani reist mee

Na een uitgebreid ontbijtbuffet op de luchthaven vertrekken bestuur, staf en spelersgroep van KV Oostende vandaag om 9 uur richting Murcia. De kustploeg bereidt er zich tot volgende zaterdag voor op de terugronde in het La Torre Golf Resort. Voorzitter Marc Coucke sluit later deze week aan, al mag verwacht worden dat hij tussen het oefenkamp van KVO en dat van Anderlecht iets verderop in La Manga zal pendelen. Oostende vertrekt voltallig, met uitzondering van Rozehnal, die wegens privéproblemen in Tsjechië verblijft. De misnoegde Siani vertrok vorige week dan wel met een vijftal valiezen richting Afrika, tweette dat het tijd is voor een nieuw avontuur, maar tekende gisteren wel present op de nieuwjaarsreceptie. Voor hem is er geen concrete interesse en dus sluit hij vandaag aan op stage. Conte mag vertrekken, maar reist eveneens mee naar Spanje. (TTV)

