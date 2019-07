Exclusief voor abonnees Mislukte tunnelroof in Gent 03 juli 2019

In de Gentse wijk Rabot hebben enkele mannen ingebroken in een café, in de hoop om zo de aanpalende juwelierszaak te bereiken. Twee uur lang waren ze in de kelder aan de slag met een beitel - zonder al te veel succes. Door de trillingen ging bovendien het alarm van de juwelier af. Daarop sloegen de dieven op de vlucht. De opgetrommelde politie opende het vuur op de bestelwagen waarmee minstens één van de daders probeerde te ontkomen, waarna die tegen een andere auto botste. Bij het incident raakte niemand gewond. De bestuurder zette zijn vlucht vervolgens te voet verder. Uiteindelijk kon de politie drie verdachten inrekenen. De vluchtauto blijkt toe te behoren aan een bedrijf uit Burst (Erpe-Mere). De zaakvoerder verklaarde dat hij de bestelwagen had uitgeleend aan Roemeense onderaannemers. Het parket was karig met commentaar. "We wachten de objectieve elementen van het sporenonderzoek af", klonk het. (OSG/DJG)

