Misbruik dochters komt vader op 4 jaar gevangenis te staan 28 november 2018

Een 41-jarige man uit Bredene heeft 4 jaar cel gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor het misbruiken van zijn twee dochters. Op 5 februari vroeg T.B. via Snapchat aan zijn toen 16-jarige dochter om een naaktfoto door te sturen. Haar vriend zag het bericht, waarop het meisje hem vertelde dat ze al een hele tijd dergelijke foto's naar haar vader moest sturen. Uit schrik durfde ze naar eigen zeggen niet te weigeren. In een wasmand in de badkamer verborg de man zelfs ooit een gsm om het meisje te filmen. Ook haar jongere zus bleek slachtoffer te zijn geworden van hun perverse vader. Sinds haar 12de zou het meisje gedwongen zijn om zichzelf naakt te filmen. Ze werd ook verkracht door haar vader. De man werd op 18 april aangehouden en weet zijn gedrag aan een seksverslaving. De verkrachting van z'n jongste dochter bleef hij betwisten, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Aan z'n oudste dochter moet T.B. nu 3.500 euro schadevergoeding betalen. Haar jongere zus kreeg 2.000 euro toegekend. (SDVO)

