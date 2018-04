Mireille Gram opgepakt in psychiatrisch ziekenhuis Kristof Aerts

19 april 2018

05u00 0 De Krant De politie heeft Mireille Gram (51) opgepakt. Afgelopen maandag moest de Kipling-erfgename, die heeft geprobeerd om haar tweelingdochters te vermoorden, zich melden in de gevangenis in Antwerpen om de rest van haar celstraf uit te zitten.

Maar ze daagde niet op en werd meteen geseind. Gisterochtend pakte de politie haar op in een psychiatrisch ziekenhuis, waar ze op advies van haar dokter naartoe was getrokken, en bracht haar naar de gevangenis.

In eerste aanleg kreeg ze 14 jaar cel, in beroep 5 jaar, waarvan 4 jaar effectief. Dat betekent dat ze nog minstens acht maanden achter de tralies moet. "Daar zag ze enorm tegenop", zegt haar advocaat. Een extra sanctie riskeert Gram niet, maar dit kan later wel meespelen als ze voor de strafuitvoeringsrechtbank een voorlopige vrijlating vraagt. (KAV/PLA)

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.