Mireille Gram, die tweeling probeerde te doden, wil weer band met haar dochters Kipling-erfgename toont plots weer emoties Kristof Aerts

20 januari 2018

00u00 0 De Krant Kipling-erfgename Mireille Gram (51), die in 2015 haar beide dochters probeerde te vermoorden, hoopt opnieuw een band op te bouwen met haar kinderen. "Ik weet echt niet wat me toen bezield heeft", zei ze vrijdag voor het hof van beroep in Antwerpen. Het Openbaar Ministerie eist opnieuw 14 jaar cel.

Drie maanden na haar veroordeling in eerste aanleg heeft de miljonairsdochter een metamorfose doorgemaakt. Destijds leek Mireille Gram stijf te staan van de antidepressiva. Ze besefte schijnbaar niet waar ze was en antwoordde ook amper als de rechtbankvoorzitter haar iets vroeg. Emotieloos. Op het proces in beroep was die afwezige blik weg. Gram leek nu wél bij de les.

In de nacht van 28 september 2015 had de vrouw uit Schoten haar wekker gezet om 2 uur. Dan zouden haar tweelingdochters diep slapen. De moeder had twee messen uit de keuken genomen, de afscheidsbrieven lagen al klaar.

