Miranda uit 'Sex and the City' wil gouverneur van New York worden 08 maart 2018

Actrice Cynthia Nixon (51), beter bekend als Miranda uit 'Sex and the City', overweegt om mee te doen aan de gouverneursverkiezingen in New York. Volgens het blad 'Variety' is ze bezig een team samen te stellen dat haar met haar campagne moet helpen. Nixon had al eerder gezinspeeld op een mogelijke politieke carrière. In een fel betoog op de website van nieuwszender CNN pleitte ze onlangs nog voor meer diversiteit bij de Amerikaanse overheid. Nixon is zelf getrouwd met een vrouw. "Wij, gewone mensen, hebben misschien geen megabudgetten of machtige partijen achter ons. Maar we hebben wel iets belangrijkers: de missie om miljoenen Amerikanen in dit land te verenigen." Als ze ook daadwerkelijk beslist om zich verkiesbaar te stellen, zal de actrice het in de Democratische voorverkiezingen opnemen tegen huidig gouverneur Andrew Cuomo. (MVO)

