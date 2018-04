Mirallas terug naar Everton 26 april 2018

Terug naar afzender. Olympiakos is niet zinnens de afkoopsom in het huurcontract met Everton te lichten. Kevin Mirallas (30) keert aan het eind van het seizoen gewoon terug naar Engeland. De Griekse topclub haalde zijn ex-topschutter in januari met grote trom terug. Duizenden fans wachtten hem op aan de luchthaven, maar de Rode Duivel loste de verwachtingen niet in. Olympiakos vindt de aankoopoptie van 7 miljoen niet in verhouding staan met de kwaliteit. Want Miralles scoorde in Griekenland slechts twee keer. Bij Everton ligt hij nog tot 2020 onder contract, maar de club wil van hem af. (KTH)