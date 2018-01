Mirallas op huurbasis terug naar Olympiakos 00u00 0

Kevin Mirallas (30) heeft eindelijk wat hij wil: zijn droomtransfer naar Olympiakos. De club waar hij na een succesvolle passage in 2011 en 2012 nog altijd als een god wordt aanbeden. De Griekse topclub huurt hem tot het einde van het seizoen van Everton met een verplichte aankoopoptie van 5 miljoen euro. Mirallas zelf leverde fors in om de transfer gedaan te krijgen. Hij zou in Pireaus zo'n 1,8 miljoen euro bruto verdienen. De Rode Duivel zat in Engeland al een tijdje op een zijspoor. Hij tekende eind vorig seizoen nog een nieuwe overeenkomst, maar botste vervolgens met coach Ronald Koeman en interim-trainer Unsworth. Toen waren ze er bij de club al uit: tegen een goeie prijs mocht hij weg. Mirallas speelde vijfenhalf seizoenen op Goodison Park. Een periode met hoogtes en laagtes. Bij de fans lag hij al een tijdje niet meer goed. Bij Olympiakos voegt hij zich bij die andere Belgen op de loonlijst: Gillet, Vadis, Carcela, Engels en Proto. (KTH)

