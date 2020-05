Exclusief voor abonnees Mirallas: "Graag terug naar Olympiakos" 27 mei 2020

00u00 0

"Griekenland is mijn tweede thuis" en "Ik wil graag terugkeren naar Olympiakos". Kevin Mirallas (32), wiens aflopende contract bij Antwerp FC niet wordt verlengd, laat er geen twijfel over bestaan. De flankaanvaller staat naar eigen zeggen open voor een terugkeer naar Griekenland. In de pers aldaar zegt hij dat althans. "Het is heel goed mogelijk dat ik terug naar Griekenland kom", luidt het. "Ik mis het land heel erg." Olympiakos zelf ontkent interesse in hun ex-speler. Mirallas speelde eerder twee keer bij de Griekse topclub.