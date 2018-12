Mirallas bezorgt Fiorentina draw met eerste goal 10 december 2018

Geduld is soms een schone deugd. Kevin Mirallas schoot gisteren eindelijk raak bij Fiorentina. Nochtans leek ook de tiende wedstrijd niet de goede te worden voor de aanvaller, die een kwartier voor tijd mocht invallen. Sassuolo stond in minuut 85 nog op een comfortabele 3-1-voorsprong. Benassi lukte de aansluitingstreffer en Mirallas zorgde in minuut 96 voor de gelijkmaker

