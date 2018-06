Mirakelmensen MULDER 22 juni 2018

Toen Hakim Ziyech van FC Twente naar Ajax ging, moesten de Amsterdammers na twee weken ingrijpen, omdat ze het niet meer konden aanzien: 'Ga jij maar één keer in de week naar de kapper?' Voor de messcherpe scheiding en een hoge rang in de hiërarchie maakte Hakim er drie keer van. Hairdo en baardgroei zijn belangrijke wapens geworden. Handelsmerk en instagramtrekker: topvoetballers kunnen niet meer zonder. In het Belgische kamp is Michel Sfaxi gearriveerd. Sfaxi is haarvirtuoos en sfeermaker. Goed gezien van bondscoach Martínez, geen lolbroek. Dat heet zelfkennis. Dat is delegeren. Dat gaat de goede kant op met de Rode Duivels. Dat is slimmer gehandeld dan de verantwoordelijken in het Braziliaanse hotel. Neymar is geblesseerd en in plaats van een specialist in middenvoetsbeentjes liet hij zijn kapper overvliegen. Gevreesd mag worden dat hier een verkeerde keuze is gemaakt. Een per privéjet uit een ander werelddeel aangevlogen kapper is in de mode, maar het betekent niet per se vooruitgang. Dit kan echt beter. In Winschoten woonde op de Carolieweg herenkapper Muntinga, in zijn vrije tijd soigneur van mijn club. Ik liet me graag knippen en masseren in zijn van olie en eau de cologne geurende salon. Hij doopte bandages in een mengsel van geklutst ei, ether en koffiedik, want dat was goed tegen dikke enkels. Hij smeerde het ook in je haar, want daar zou het dan weer dikker van worden. Soms opereerde Muntinga met hulp van de groenteboer een ingegroeide nagel. Of ze trokken samen een schouder in de kom. Deze combinatie kapper-

