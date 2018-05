Minuut stilte, want "woorden schieten tekort" 31 mei 2018

Zowat duizend personen hebben gisternamiddag op de Espace Tivoli, in het centrum van Luik, eer betoond aan de slachtoffers van Benjamin Herman. Om 13 uur nam de menigte een minuut stilte in acht. Naast de Luikse burgemeester Willy Demeyer waren Senaatsvoorzitter Christine Defraigne, eerste minister Charles Michel, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en alle Luikse verantwoordelijken aanwezig. "Woorden schieten tekort", zei Jambon nadat hij het rouwregister in Luik had getekend. De Luikse commissariaten waren uitzonderlijk gesloten van 12 tot 14 uur, om zoveel mogelijk agenten de kans te geven aanwezig te zijn.

