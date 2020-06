Exclusief voor abonnees Minuscule stijging in aantal bezette ziekenhuisbedden 03 juni 2020

00u00 0

Het Crisiscentrum kon opnieuw uitpakken met mooie cijfers. Zo bleef het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur beperkt tot 98. Eén dag eerder waren dat er nog 136. Als je het bredere plaatje bekijkt, neemt het aantal nieuwe infecties af met 3 tot 6% per dag. En waar er voor het eerst in anderhalve week een minuscule stijging was van het aantal door coronapatiënten bezette ziekenhuisbedden - zowel globaal (+3) als op de diensten intensieve zorg (+2) - blijft ook die trend dalend. Alles samen zijn sinds 15 maart al 15.934 patiënten uit onze ziekenhuizen ontslagen nadat ze de strijd tegen het virus gewonnen hadden. Net als de dag voordien werden ook gisteren weer 19 overlijdens gemeld: 13 mensen stierven in het ziekenhuis, 6 in een woonzorgcentrum. (CMG)

