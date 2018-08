Minstens twee gewonden bij schietpartij onder transmigranten 30 augustus 2018

00u00 0

Bij een schietincident tussen transmigranten in een bos vlak bij de snelwegparking van Jabbeke zijn dinsdagnacht minstens twee gewonden gevallen. Een buurtbewoner merkte even na 1 uur kabaal op en alarmeerde de hulpdiensten. Bij aankomst van de politie konden nog acht verdachten gevat worden. Een grote groep kon ontkomen. Eén man - vermoedelijk een Soedanees - werd aangetroffen met een schotwonde in zijn been. Samen met nog een man werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Hun verwondingen bleken mee te vallen. Volgens de eerste vaststellingen liep een ruzie tussen twee groepen transmigranten uit de hand. Een zoekactie naar verdachten en het wapen leverde gisterenmiddag niks op. "Het onderzoek naar de omstandigheden is volop lopende", zegt het Brugs parket. Enkele weken geleden werden nog 63 transmigranten uit hetzelfde bos gehaald. Ze waren er bezig een heus tentenkamp te bouwen. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN