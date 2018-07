Minstens 60.000 euro voor WK-refs 09 juli 2018

00u00 0

De 36 scheidsrechters die tijdens het WK in Rusland een wedstrijd floten, hebben daar een mooie financiële slag mee geslagen. Elke ref kreeg van de FIFA een basisbedrag van 60.000 euro. Per wedstrijd dat ze floten, kwam daar nog eens bijna 3.000 euro bovenop. De assistent-scheidsrechters moesten het doen met 30.000 euro en bijna 2.000 per wedstrijd erbij. In de marge raakte bekend dat de Keniaanse ref Marwa Range, die oorspronkelijk geselecteerd was voor het WK, door de Afrikaanse voetbalconfederatie voor het leven is geschorst voor het aannemen van steekpenningen. De 41-jarige Range werd een week voor de start van het WK van de lijst gehaald, nadat dat hij een steekpenning van 6.000 dollar (ongeveer 5.100 euro) had aanvaard van een Ghanese journalist die zich voordeed als een official. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN