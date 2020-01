Exclusief voor abonnees Minstens 2,6 miljoen smartphones verkocht 15 januari 2020

Het afgelopen jaar zijn minstens 2,6 miljoen smartphones verkocht in België; 2,8% meer dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau GfK. En dat is nog zonder de drukke eindejaarsperiode gerekend, want het gaat om cijfers tot en met november. De omzetstijging van de sector is bovendien nog hoger dan de verkoopstijging. Er werd ruim 1 miljard euro omzet gedraaid, een stijging met 6,6%. Dat is vooral te danken aan het feit dat de smartphone gemiddeld meer kost. Bovendien schaffen we liever de topmodellen uit het gamma aan, die uiteraard ook duurder zijn.

