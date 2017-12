Minst slechte heeft gewonnen 00u00 0

Lag het kerstmaal nog op hun maag, of hadden ze een kater? Driekwart van de topper tussen Anderlecht en AA Gent was niet veel soeps. Pas ver in de tweede helft haalde Hanni - die hier bescheiden viert met Trebel - de nul van het bord. De minst slechte ploeg heeft gewonnen. Voor Hein Vanhaezebrouck is dat tegenwoordig goed genoeg.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee