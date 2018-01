Minpunt: domme tegengoals 29 januari 2018

00u00 0

Eén minpuntje bij Standard. De domme tegendoelpunten. Niet voor het eerst dit seizoen. Bij 2-2 van Hanni liet Laifis zich wel heel gemakkelijk aftroeven, terwijl Fai en Ochoa in de fout gingen bij de 2-3 van de Algerijn. Fai speelde te kort terug, zijn doelman stond te slapen. Zo'n kansen moet je Anderlecht niet geven. "We geven het zelf weg", besefte ook Mpoku. "Opnieuw maken we verdedigende fouten. Dat is frustrerend. Zeker omdat ze in de eerste helft geen kans bij mekaar gevoetbald kregen. Zelfs geen schot. Come on, quoi. We hadden altijd met een groot verschil moeten winnen. We zullen maar onthouden dat het vooral een magnifieke clásico was. Met alles erop en eraan."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Fai

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Laifis

Standard

Ochoa