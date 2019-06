Exclusief voor abonnees Minnen nadert top 130 na nieuwe zege 11 juni 2019

Greet Minnen (WTA 139), die zich afgelopen weekend knap kwalificeerde voor de hoofdtabel van Rosmalen door onder meer voormalig Wimbledon-finaliste Sabine Lisicki (WTA 291) te verslaan, won gisteren in de eerste ronde met 7-5, 6-4 van een andere Duitse, Mona Barthel (WTA 88). Met deze zege nadert Minnen de top 130. "Ik speel sowieso graag op gras", lachte de 21-jarige Turnhoutse. "En ik ben aan een goed seizoen bezig. Dat begon in Hobart (kwartfinale) en dat heeft me veel vertrouwen gegeven." Gezien haar niveau en resultaten is de top 100 echt niet veraf meer. "Het begint te kriebelen", lachte Minnen, die in de tweede ronde tegen de Russin Margarita Gasparyan (WTA 63) uitkomt. "Dat is echt mijn doel en ik hoop dat ik het dit jaar kan waarmaken." In een heruitgave van de finale van vorig jaar speelt Kirsten Flipkens (WTA 69), die bij verlies terugvalt naar de 92ste plaats op de wereldranglijst, vandaag tegen Aleksandra Krunic (WTA 66). Elise Mertens (WTA 21) begint tegen Ekaterina Alexandrova (WTA 52), Alison Van Uytvanck (WTA 56) ontmoet de Chinese Yafan Wang (WTA 57) terwijl qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 120) de Franse lucky loser Fiona Ferro (WTA 95) ontmoet. Bij winst van Mertens en Bonaventure spelen ze in de tweede ronde tegen elkaar. (FDW)

