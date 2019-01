Minnen met nieuwe primeur 08 januari 2019

Afgelopen zondag wist Greet Minnen (WTA 346) zich al voor de allereerste keer te plaatsen voor de main draw van een WTA-toernooi, gisteren deed ze daar nog een schepje bovenop. Op de Hobart International versloeg ze de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 97) met 6-4, 6-0. Meteen haar eerste zege op een WTA-hoofdtabel en ook haar tweede overwinning op een top 100-speelster in enkele dagen tijd. Minnen, die in 2017 lange tijd out was met een rugblessure, speelt nu tegen de winnares van het duel tussen Maria Sakkari (WTA 41) en de Poolse Magda Linette (WTA 86). Alison Van Uytvanck (WTA 51), tegen Mona Barthel (WTA 74)? en Kirsten Flipkens (WTA 49), tegen Dalila Jakupovic (WTA 82), kwamen afgelopen nacht in actie in Hobart. Elise Mertens (WTA 12) doet dat in Sydney, waar ze vanmorgen tegenover Katerina Siniakova (WTA 36) staat. (FDW)

