Minnen kwalificeert zich voor haar eerste WTA-toernooi 07 januari 2019

Knap werk van Greet Minnen (WTA 348) in Hobart. De vriendin van Alison Van Uytvanck versloeg in de kwalificaties eerst Katie Boulter (WTA 97) met 6-3, 3-6, 6-1 - haar eerste overwinning op een top 100-speelster - en dan de Française Fiona Ferro (WTA 102) met 6-4, 6-4. Het is de allereerste keer dat de 21-jarige Minnen, die in 2017 bijna een heel seizoen out was met een rugblessure, zich weet te plaatsen voor de hoofdtabel van een WTA-toernooi. Daarin trof ze afgelopen nacht de Russische lucky loser Kateryna Kozlova (WTA 98). Van Uytvanck (WTA 49) is achtste reekshoofd in Tasmanië en speelt tegen Mona Barthel (WTA 77) terwijl Kirsten Flipkens (WTA 47) het opneemt tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 80). (FDW)

