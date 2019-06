Exclusief voor abonnees Minnen grijpt naast halve finale 15 juni 2019

00u00 0

Greet Minnen (WTA 139) was dicht bij haar eerste halve finale op een WTA-toernooi, maar uiteindelijk bleek Viktoria Kudermetova (WTA 60) met 6-3, 5-7, 2-6 net iets te sterk. De 21-jarige kwalificatiespeelster geraakte aan een 6-3, 2-0-voorsprong, maar zag dan de Russin een versnelling hoger schakelen. Minnen kwam in de tweede set van 2-5 nog terug naar 5-5, maar kon het daarna niet afmaken. De opslag van een vermoeide Turnhoutse, het was al haar vijfde wedstrijd deze week, verzwakte terwijl Kudermetova flink bleef hameren. Door deze tweede kwartfinale van 2019 komt Minnen maandag wel in de buurt van de top 125, vandaag vertrekt ze naar Mallorca waar ze zich weer aan de kwalificaties waagt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis