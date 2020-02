Exclusief voor abonnees Minnen geblesseerd? 05 februari 2020

Geen Greet Minnen (WTA 104) op de persconferentie van de Belgische ploeg gisteren. "Greet sukkelt al enkele weken met haar voet en we hebben net een extra onderzoek kunnen inplannen", verduidelijkte kapitein Johan Van Herck. Met Elise Mertens (WTA 19), Kirsten Flipkens (WTA 81) en Ysaline Bonaventure (WTA 115) beschikt de Antwerpenaar nog over voldoende talent om België op vrijdag en zaterdag voorbij Kazachstan naar de eindronde in Boedapest (begin april) te loodsen. "Ik heb vertrouwen", zei Van Herck dan ook. "We zullen wel op onze hoede moeten zijn. Hun beste speelster, Elena Rybakina, is er gelukkig voor ons niet bij (de voormalige Russische is nog geen twee jaar Kazachs staatsburger, red.) maar met Putintseva en Diyas hebben ze twee speelsters die de derde ronde hebben gehaald op de Australian Open. Ik geloof dat we meer kwaliteiten hebben dan hen, maar dat is natuurlijk geen garantie op succes. Het wordt zeker een pittig weekend." (FDW)

