Exclusief voor abonnees Minnares vertelde over moordplannen aan pedicure Proces-Van Eyken 07 juni 2019

00u00 0

"Marc heeft me misbruikt. Ik hou het niet langer uit. Ik wil hem vermoorden, of het laten doen. Ken jij iemand?" Dat zei Sylvia Boigelot - toen medewerkster en minnares van Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken - tegen haar pedicure, anderhalf jaar voor haar man ook effectief vermoord werd. Marc Dellea werd in juli 2014 doodgeschoten in Laken. Het onderzoek leidde naar Van Eyken en Boigelot. Op hun proces getuigde gisteren de pedicure van Boigelot. "Ik heb haar geantwoord dat ze een psychiater moest opzoeken en heb de uitspraak ook aan de politie gemeld." (IBO)