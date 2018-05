Minivoetbal 19 mei 2018

Het minivoetbalteam van Zandvoorde organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 juni de dertigste editie van het outdoor minivoetbaltoernooi aan het Keignaertstadion (rolschaatspiste) in Zandvoorde. Dat is een toernooi voor ploegen van minimum vijf spelers. Op beide dagen wordt er gespeeld van 9 tot 18 uur. De organisatoren staan het hele weekend ter beschikking met een natje en een droogje. Nieuw dit jaar is het feit dat er twee aparte toernooidagen worden georganiseerd. Je kan als ploeg inschrijven voor zaterdag en/of voor zondag. Inschrijven met een ploeg kan nog via lucas.benjamin@gmail.com of 0498/927576, tot maandag 4 juni. (RFO)