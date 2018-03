Minister wil kiss-and-rides weg van schoolpoort Fien Tondeleir

15 maart 2018

05u30 0 De Krant Bij zes op de tien Belgische scholen ademen de leerlingen ongezonde lucht in. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace, dat de luchtkwaliteit heeft gemeten aan 222 schoolpoorten in het hele land.

Slechts bij zeven van de onderzochte scholen voldeed de luchtkwaliteit volledig aan de vooropgestelde normen. In 46 procent van de gevallen was de luchtkwaliteit matig, in 13 procent slecht en bij 2 procent werden zelfs illegale concentraties stikstofdioxide gemeten. Vooral het drukke verkeer en de vele uitlaatgassen zijn de boosdoeners, met als grote schuldige de dieselauto. Hoewel ook volwassenen er hinder van ondervinden, zijn de resultaten voor kinderen extra onrustwekkend. Luchtvervuiling verhoogt voor hen het risico op allergieën en heeft een negatieve impact op hun ontwikkeling. Eén kind op de acht in ons land lijdt aan astma. Onderzoek van de UHasselt wees dan weer uit dat de roetdeeltjes in de urine van Brusselse schoolkinderen tien keer hoger liggen dan in de urine van kinderen die school lopen in het landelijke Opwijk.

Minister Crevits wil aan een oplossing bijdragen door de kiss-and-ridezones aan scholen wat verderop te leggen.