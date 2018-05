Minister wil industrie laten meebetalen aan strijd tegen plastic Isolde Van Den Eynde

11 mei 2018

05u00 0 De Krant Ook de industrie moet het gebruik van plastic helpen verminderen. De invoering van statiegeld, waar de producenten aan meebetalen, kan een duwtje in de rug zijn. Dat staat in het afvalplan van minister Joke Schauvliege, dat ze binnenkort op de regeringstafel legt.

Als het systeem wordt ingevoerd, zou je in de winkel bijvoorbeeld 25 cent extra betalen voor een blikje of plastic flesje - geld dat je terugkrijgt als je je afval weer binnenbrengt. Dat betekent echter ook dat warenhuizen en andere handelaars moeten investeren in machines voor die terugname, in het onderhoud ervan en in extra personeel. Ze hebben daarom recht op een vergoeding, vindt minister van Omgeving Schauvliege (CD&V). Die moet volgens haar deels komen van de producenten van verpakkingen: zij zouden 0,5 eurocent betalen per blikje en 1,5 cent per flesje dat ze op de markt brengen. Zo wordt ook de industrie aangemoedigd om het gebruik van plastic in verpakkingen af te bouwen. Schauvliege wil ook meer soorten plastic - zoals botervlootjes - recycleren via de blauwe zak en de sancties voor zwerfvuil en sluikstorten verhogen. (IVDE)

