Exclusief voor abonnees Minister Weyts 'bekeert' Sven Ornelis tot diervriendelijke foie gras 18 november 2019

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en radiomaker Sven Ornelis hebben gisteren een 'kookbattle' gehouden op de Horeca Expo in Gent. Ornelis eet graag foie gras en ging een tijd geleden met de minister in discussie op Twitter, nadat die aangekondigd had dat de Vlaamse regering dwangvoederen bij ganzen definitief zou verbieden vanaf 2023. Weyts maakte zich sterk dat foie gras ook geproduceerd kan worden zonder dieren te dwangvoederen en dat het resultaat bovendien even lekker is. En dat liet hij Ornelis gisteren proeven. "Ik denk dat ik Sven heb kunnen bekeren, ja", zei hij achteraf. (ARA)

