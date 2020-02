Exclusief voor abonnees Minister vraagt IS-moeders om repatriëring kinderen toe te laten 19 februari 2020

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft de IS-moeders van kinderen in Syrische vluchtelingenkampen opgeroepen om de repatriëring van de kinderen toe te laten.

Dat zei hij in de Kamer, waar hij verslag uitbracht over zijn bezoek aan de regio van begin deze maand. De vrouwen weigeren dat momenteel omdat ze niet gescheiden willen worden van hun kinderen.

In totaal is sprake van 42 kinderen in kampen in het noordoosten van Syrië, die allemaal jonger zijn dan tien jaar. "We delen allen dezelfde wil om de kinderen te repatriëren", herhaalde Goffin. "Zonder de moeders." Eerder had de minister al aangegeven dat de administratieve voorbereidingen van hun repatriëring getroffen zijn en dat de documenten in Erbil beschikbaar zijn. Goffin riep de moeders op blijk te geven van verantwoordelijkheidszin: "Denk in de eerste plaats aan het welzijn van jullie kinderen."

