Minister van virtuele mobiliteit 05 september 2018

Ben Weyts heeft gisteren fietsles gekregen aan de UGent. De unief werkt aan een systeem om kinderen te leren fietsen met behulp van virtual reality. Het gaat niet om het fietsen op zich, maar wel om het opmerken van gevaarlijke situaties. Met een 3D-bril legde de minister van Mobiliteit een virtueel parcours af. Een pupilscanner registreert in welke richting je kijkt. "We mikken op kinderen van 9 à 10 jaar oud", zegt onderzoeker Linus Zeuwts. "Zij zijn traditioneel de leeftijdsgroep die voor het eerst alleen de straat op mag met de fiets. Met deze bril kunnen we kijken of ze het verkeer goed lezen en de juiste beslissingen nemen. De komende maanden zullen we het systeem testen op 200 leerlingen." (EDG)

