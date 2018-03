Minister van Onderwijs & Onesie 10 maart 2018

Een paarse 'onesie' vol roze hartjes: het is eens iets anders dan een deftige blouse en een geklede broek. Met haar opvallende outfit nam minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) deel aan de Nationale Pyjamadag van Bednet, de organisatie die langdurig zieke kinderen de kans geeft om de lessen thuis te volgen via de webcam. Crevits stond een uurtje voor de klas in een middelbare school in haar thuisstad Torhout. En als je wil dat de leerlingen in pyjama komen, dan geef je maar beter zelf het goede voorbeeld, toch? (BCL)

