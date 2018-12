Minister van Eenzaamheid ONZE OPINIE 29 december 2018

00u00 0

Ze vertoont zich in vele gedaanten. Niemand hebben om mee te praten, niemand om mee te delen. Niemand hebben om van te krijgen, niemand om aan te geven. De deurbel horen en weten dat het de postbode zal zijn, zoals elke laatste dinsdag van de maand. De telefoon horen en ervan uitgaan dat het een vergissing moet zijn. Een nieuwe profielfoto die ongemerkt voorbijgaat. Stilte die zo luid klinkt dat geen televisie ze nog overstemt. De treurnis van ontdooide lasagne in de microgolf. Gordijnen die nooit opengaan en waarachter het licht nog voor donker wordt gedoofd. Een dubbel bed dat maar aan één kant wordt beslapen. Lege flessen. Lege mailbox. Dagen zonder alcohol, dagen zonder vlees, dagen zonder lief, dagen zonder bezoek, dagen zonder woorden. Noodkreten die niet gehoord worden - 'Message in a bottle'. Monoloog aan de toog - 'Piano Man'. Een afscheid waar geen mens op afkomt - 'Eleanor Rigby'. Gemis van wie of wat er niet is - 'Ik ben zo eenzaam zonder jou.' Eenzaamheid vertoont zich in vele gedaanten.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN